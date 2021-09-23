Euro
10.2882
1.72%
Dolar
8.756
1.2%
Altın
494.59
0.54%
Borsa
1.396
-0.83%
Bitcoin
384.405
4.80%
EXEN Coin
23.59
2.96%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan ortak tatbikat

    Üç ülke, Yunanistan ile tatbikat için bir araya geldi. Suudi Arabistan, tatbikatın amacını "Savaşa hazırlık seviyesini artırmak" şeklinde açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan ortak tatbikat

    Yunanistan, üç ülkenin katılımıyla ortak askeri tatbikata başladı.

    Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır askerleri, tatbikat kapsamında Yunanistan'a gitti.

    YUNANİSTAN'DA TATBİKAT BAŞLADI

    Suudi Kraliyet Kara Kuvvetleri'nin paraşütçüleri ve özel güvenlik güçleri, Elefsina hava üssüne ulaştı.

    Suudi Arabistan savaş uçakları, Atina Akropolisi üzerinden uçarken görüntülendi.

    RİYAD: SAVAŞA HAZIRLIK SEVİYESİNİ ARTIRACAĞIZ

    Riyad'dan yapılan açıklamaya göre, "dost ve kardeş ülkeler arasındaki askeri iş birliğini geliştirmek, eğitim ve deneyim alışverişinde bulunmak ve bölgedeki zorluklarla yüzleşmek üzere savaşa hazırlık seviyesini artırmak" için ortak tatbikat gerçekleştiriliyor.

    Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır dan ortak tatbikat #1

    Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır dan ortak tatbikat #2

    Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır dan ortak tatbikat #3

    Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır dan ortak tatbikat #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir