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Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan ortak tatbikat

Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan ortak tatbikat

Üç ülke, Yunanistan ile tatbikat için bir araya geldi. Suudi Arabistan, tatbikatın amacını "Savaşa hazırlık seviyesini artırmak" şeklinde açıkladı.