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- Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan ortak tatbikat
Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan ortak tatbikat
Üç ülke, Yunanistan ile tatbikat için bir araya geldi. Suudi Arabistan, tatbikatın amacını "Savaşa hazırlık seviyesini artırmak" şeklinde açıkladı.
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 15:24
- Güncelleme : 23.09.2021 - 15:39
Yunanistan, üç ülkenin katılımıyla ortak askeri tatbikata başladı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır askerleri, tatbikat kapsamında Yunanistan'a gitti.
YUNANİSTAN'DA TATBİKAT BAŞLADI
Suudi Kraliyet Kara Kuvvetleri'nin paraşütçüleri ve özel güvenlik güçleri, Elefsina hava üssüne ulaştı.
Suudi Arabistan savaş uçakları, Atina Akropolisi üzerinden uçarken görüntülendi.
RİYAD: SAVAŞA HAZIRLIK SEVİYESİNİ ARTIRACAĞIZ
Riyad'dan yapılan açıklamaya göre, "dost ve kardeş ülkeler arasındaki askeri iş birliğini geliştirmek, eğitim ve deneyim alışverişinde bulunmak ve bölgedeki zorluklarla yüzleşmek üzere savaşa hazırlık seviyesini artırmak" için ortak tatbikat gerçekleştiriliyor.