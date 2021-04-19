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    Yunanistan: Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulmasını istiyoruz

    Atina hükümetinden yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki atmosferin pekiştirilmesi çağrısında bulunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 14:54
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    Yunanistan: Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulmasını istiyoruz

    Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili peş peşe mesajlar gelmeye devam ediyor.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün ülke basınına yaptığı açıklamada, Ankara-Atina ilişkilerini değerlendirmişti.

    YUNANİSTAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

    Dendias, Yunanistan'ın Türkiye ile Akdeniz'deki anlaşmazlıklar ve diğer konulardaki farklılıklarını görmezden gelemeyeceğini, çözümün zor olsa da imkansız olmadığını söylemişti.

    Yunan bakan, "Farklı görüş ve yaklaşımlara sahip olduğumuz yerlerde bunu halının altında saklamak mümkün değil." ifadesini kullanmıştı. Atina'dan bir açıklama daha geldi.

    Yunanistan: Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulmasını istiyoruz #1

    "İLETİŞİM KANALLARININ AÇIK TUTULMASINI İSTİYORUZ"

    Atina hükümeti sözcüsü Aristotelia Peloni, Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini söyledi.

    Peloni, düzenlediği basın toplantısında, "Yunanistan, Türkiye ile açık iletişim kanallarını sürdürmeyi, gerilimin hafifletilmesine ve olumlu bir gündemin benimsenmesini sağlayacak atmosferin pekiştirilmesini istiyor." diye konuştu.

    EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

    Yunan sözcü, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye 15 olası ekonomik iş birliği alanını özetleyen bir öneri sunduklarını kaydetti.

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