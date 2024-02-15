Yunanistan, Ukrayna'nın yeniden inşasında rol oynamak istiyor Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Kiev yönetimine birçok alanda destek sunabileceklerini söyledi. Gerapetritis, "Yeniden inşa çabalarında varız" mesajı verdi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan, Ukrayna'nın yeniden inşasında "önemli bir rol" oynamak istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, başkent Atina'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Uluslararası Konferansı'nın açılışında konuştu.

Gerapetritis, "Yunanistan, Ukrayna'nın yeniden inşası çabalarında var olduğunu ilan ediyor ve potansiyel bir varlık sağlamak istiyor." dedi.

Atina'dan Kiev'e yeniden inşa desteği

Kiev'e yardım sağlayacakları alanlardan bahseden Gerapetritis, bunların; enerji altyapısı, denizcilik, dijitalleştirme, inşaat, mirasın korunması, tarım ve turizm olduğunu belirtti.

"Dünya barışı tehlikede"

Ukrayna'ya destek verme taahhüdünü yineleyen Gerapetritis, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının "yalnızca Avrupa'nın güvenliğine yönelik bir tehdit olmadığını, dünya barışı ve istikrarını da tehlikeye attığını" söyledi.

Gerapetritis, yeniden yapılanmanın temel amacının Ukrayna ekonomisinin dönüşümünü hedeflemesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası toplumdan destek bekliyor

Yunan Bakan, uluslararası toplumun, savaşın yıktığı ülkeyi yeniden inşa etme çabalarını destekleyeceğine inandığını ifade etti.

Konferans, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Yatırım Bankası işbirliğiyle düzenlendi.