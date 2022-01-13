Yunanistan, zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak

ABD'den ikinci el araçlar alan Atina yönetimi, bunları Meriç çevresi ve adalarda konuşlandırmaya karar verdi.

Doğu Akdeniz'de gerilim politikası izleyen Yunanistan, Ege'de de Türkiye'ye karşı üstünlük kurmanın hesaplarını yapıyor.

Yunanistan'ın çabalarına işaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Diyoruz ki bu silahlanma ne için? Normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az." ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ EL 44 ZIRHLI ARAÇ

Son olarak Atina yönetimi, ABD'den temin ettiği ikinci el 44 zırhlı aracı, Ege ve Meriç bölgesinde kullanmaya karar verdi.

Newpost haber sitesinin haberine göre, Yunanistan'ın ABD'den temin ettiği toplam 1200 adet M-1117 "Guardian" tipi zırhlı aracın ilk sevkiyatındaki 44 aracın Ege ve Meriç'teki sınırların korunması için kullanılacağı belirtildi.

MERİÇ ÇEVRESİ VE ADALARDA KULLANILACAK

Haberde, araçların Meriç nehri çevresinde ve adalardaki dar kara yollarında kolaylık sağlayacağı savunuldu.

ABD'nin hibe ettiği belirtilen araçların kullanımı için Yunan Kara Kuvvetleri'nde eğitime başlandığı, bir sonraki sevkiyatın ise nisanda yapılacağı kaydedildi.