Yunanistan'a ait F-16 savaş uçağı denize düştü

AA
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'nde düştü.
Larissa'daki hava üssünden kalkan uçak, diğer 4 savaş uçağıyla birlikte eğitim uçuşuna katıldı.
Yunanistan basını, uçağın 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait olduğunu bildirdi.
Ege Denizi'nde düştü
Söz konusu F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.
Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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