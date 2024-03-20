Yunanistan'a ait F-16 savaş uçağı denize düştü
AA

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'nde düştü.

Larissa'daki hava üssünden kalkan uçak, diğer 4 savaş uçağıyla birlikte eğitim uçuşuna katıldı.

Yunanistan basını, uçağın 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait olduğunu bildirdi.

Ege Denizi'nde düştü

Söz konusu F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.

Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)