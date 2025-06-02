Yunanistan'da 20 bin doktor ülkeyi terk etti

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Komşuda doktor krizi yaşanıyor...

Yetişmiş sağlık personelleri bir bir ülkeyi terk ediyor.

DOKTOR GÖÇÜ

Yunanistan basınında yer alan haberlerde düşük maaşlar, aşırı iş yükü, personel yetersizliği ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle çok sayıda doktorun yurt dışına gitmeyi tercih ettiği belirtildi.

2010’dan bu yana yaklaşık 20 bin doktorun ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Devlet hastanelerinde görevli genç hekimlerin, ayda 1500 avronun altında maaş aldıkları, haftalık 65 saati aşan mesai süreleriyle karşı karşıya kaldıkları ifade edildi.

AVRUPA VE ARAP ÜLKELERİNE TALEP ARTIYOR

Göç eden doktorların büyük bölümünü 25 ile 44 yaş aralığındaki genç uzmanların oluşturduğu, bu durumun sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmesinin yanı sıra ülkenin üretken nüfusunu da olumsuz etkilediği vurgulandı.

İngiltere, Almanya, Fransa, GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın, Yunan doktorların en çok tercih ettiği ülkelerin arasında yer aldığı belirtildi.