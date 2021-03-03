Euro
9.0125
1.23%
Dolar
7.4591
1.35%
Altın
411.09
0.23%
Borsa
1.531
0.15%
Bitcoin
374.990
6.53%
EXEN Coin
16.52
-0.30%
5ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 5 C

    Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde deprem

    Larisa kenti yakınlarında saat 21.24'te, 5.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 21:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde deprem

    Yunanistan 6.2'lik depremin ardından sallanmaya devam ediyor.

    5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

    Larisa kenti yakınlarında saat 21.24'te, 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 34 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

    Yunanistan da 5.0 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir