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- Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Larisa kenti yakınlarında saat 21.24'te, 5.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 21:53
Yunanistan 6.2'lik depremin ardından sallanmaya devam ediyor.
5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Larisa kenti yakınlarında saat 21.24'te, 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 34 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.