Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Fokis kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin 5.8 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

Yunanistan'ın Fokis kentinde, saat 06.36'da Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 5.8 kilometre olarak açıkladı.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisi alınmadığı aktarıldı.