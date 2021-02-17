Euro
8.5101
0.44%
Dolar
7.0354
0.61%
Altın
404.35
0.18%
Borsa
1.543
0%
Bitcoin
354.215
2.67%
EXEN Coin
16.71
-4.40%
-1ºC
İstanbul
Hafif kar sağanağı -1 C

    Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

    Yunanistan'ın Fokis kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin 5.8 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.
    • DHA
    • 17.02.2021 - 08:28
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

    Yunanistan'ın Fokis kentinde, saat 06.36'da Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 5.8 kilometre olarak açıkladı.

    CAN YA DA MAL KAYBI YOK

    Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisi alınmadığı aktarıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir