Yunanistan'da 6.2 şiddetinde deprem oldu

Yunanistan'da 6.2 şiddetinde deprem oldu

Yunanistan'da 6.2 şiddetinde deprem oldu.

Yunanistan'da saat 13.16'da 6.2 şiddetinde deprem oldu.

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Larisa ilinde gerçekleşen depremin derinliği 3.08 olduğu kaydedildi.

Bölgede herhangi bir mal ve can kaybı meydana gelmezken, halkın paniğe kapıldığı öğrenildi.

İlk artçı depermin 4.9 şiddetinde meydana geldiği bildirildi.

Bölgeden gelen son bilgilere göre, halkın panikle sokağa döküldüğü kaydedildi.

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