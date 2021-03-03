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    Yunanistan'da 6.2 şiddetinde deprem oldu

    Yunanistan'da 6.2 şiddetinde deprem oldu.
    • REUTERS
    • 03.03.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 13:43
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    Yunanistan'da 6.2 şiddetinde deprem oldu

    Yunanistan'da saat 13.16'da  6.2 şiddetinde deprem oldu.

    AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Larisa ilinde gerçekleşen depremin derinliği 3.08 olduğu kaydedildi.

    Bölgede herhangi bir mal ve can kaybı meydana gelmezken, halkın paniğe kapıldığı öğrenildi.

    İlk artçı depermin 4.9 şiddetinde meydana geldiği bildirildi.

    Bölgeden gelen son bilgilere göre, halkın panikle sokağa döküldüğü kaydedildi.

    Yunanistan da 6.2 şiddetinde deprem oldu #1

    Ayrıntılar geliyor...

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