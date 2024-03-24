Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde savaş karşıtı grup, eylem düzenlemek için harekete geçti.
Eylemciler, tren yolu üzerine kurdukları barikatla ABD ve NATO'ya ait tankların geçişine izin vermedi.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi bir grup, Dedeağaç kentinde tren yolu üzerinde savaş karşıtı protesto gerçekleştirdi.
Tank taşıyan treni engellediler
Eylemciler, "Dedeağaç emperyalistlerin kalesi değil, halkların limanıdır" şeklinde slogan attı.
Eylemciler, ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdu.
Tankın üzerine 'katiller' yazıldı
Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde bir gösterici, trende bulunan tankın üzerine "Katiller, evlerinize dönün." yazdı.
Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dedeağaç, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif rota haline gelmişti.
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