Yunanistan'da gösteriler halkasına bu kez arıcılar eklendi.
Çiftçilerin traktörlü eylemlerinin ardından arıcılar, üretim maliyetlerinin düşürülmesi için soluğu başkent Atina sokaklarında aldı.
Arıcılar, yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılmasını da istiyor.
Artan üretim maliyetlerine tepki
Parlamento binası önünde bir araya gelen arıcılar, üretim maliyetlerinin arttığına işaret ederek hükümetten destek istedi.
Arazi araçlarıyla Sintagma Meydanı'na gelenlerden bazıları gösteriye arıcı kıyafetleriyle katıldı.
Arı körüklerini yaktılar
Göstericiler, ellerindeki arı körüklerini yakarak parlamento binası önünü duman içinde bıraktı.
Arıcılar ayrıca, yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimin artırılmasını talep etti.
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