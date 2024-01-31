Yunanistan'da çiftçi eylemi: Miçotakis'in önlemlerini yetersiz buldular Başbakan Miçotakis, çiftçilere yardım miktarını artıracaklarını söyledi. Karardan memnun olmayan çiftçiler, hükümete 3 Şubat'a kadar süre tanıdı.

AA

Yunanistan'da çiftçilerin eylemi devam ediyor.

Çiftçiler, tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için eylem başlattı.

22 Ocak'ta traktörleriyle harekete geçen çiftçiler, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı önlemlerin yetersiz olduğunu düşünüyor.

Hükümete 3 Şubat'a kadar süre

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, birçok şehirde traktörlerini meydanlarda bekleterek eylemlerini sürdüren çiftçiler, taleplerinin karşılanması için hükümete 3 Şubat'a kadar süre tanıdı.

Çiftçiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda Larissa, Serres, ve Promahona'da ana yolları traktörlerle kapatacaklarını belirtirken, Miçotakis'in şu ana kadar açıkladığı önlemler ise çiftçiler tarafından yetersiz bulundu.

Çiftçiler, 3 Şubat'ta Selanik'te büyük bir gösteri yapmayı planlıyor.

Miçotakis: Yardım miktarını artıracağız

Başbakan Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, Eylül 2023'teki sel felaketinden etkilenen çiftçilere ikinci bir ek yardım yapılacağını, yardım miktarının artırılacağını ve çiftçilerin yaşadığı sorunların giderilmesi için diyalog kapılarının da açık tutulacağını belirtmişti.

Öte yandan 24 Ocak'ta hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, yaya olarak Atina-Selanik kara yolunu kapatmaya çalışmıştı.

Polisin çiftçileri engellemesi üzerine arbede yaşanmıştı.

Çiftçiler, Eylül 2023'te yaşanan sel felaketinde zarar gören birçok ürün için yeterli miktarda tazminat, hava koşullarına karşı ürünlerini koruma projelerinin inşası ve üretim maliyetlerinin da azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)