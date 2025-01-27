Yunanistan'da çiftçiler eylem yapmaya hazırlanıyor

AA

Yunanistan'da çiftçiler, ülke genelinde, üretim maliyetlerinin azaltılması talebiyle eylem hazırlığına başladı.

Konuya ilişkin detaylar Yunan basınında yer aldı.

TRAKTÖRLER YOLLARIN KENARINDA BEKLETİLİYOR

Bu kapsamda, çiftçiler ülkedeki beş noktada yaklaşık 1500 traktörü eylem için yolların kenarına park etti.

Tırhala, Larisa, Tesalya gibi tarımın önde gelen ekonomik faaliyet olduğu bölgelerde traktörler eylem için hazır bekletilirken, Yanya, Kilkis, Girit Adası gibi bölgelerden de ay sonuna kadar eyleme katılım olacağı ifade ediliyor.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV vergisinin kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.