Yunanistan'da çiftçiler traktörleri ile protesto düzenledi Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan çiftçiler parlamento binası önüne park ettikleri traktörleri ile protesto gerçekleştirdi.

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İHA

Yunanistan'da çiftçilerin protestoları sürüyor.

Çiftçilerin adresi bu kez başkent Atina oldu.

Sintagma Meydanı'nda toplanan çiftçiler traktörlerini parlamento binası önüne park ederek yüksek enerji ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesi ve doğal afetlerden gördükleri zararın karşılanması gibi taleplerde bulundu.

"Çiftçi yoksa gıda da yok, gelecek de yok"

Bazı çiftçiler traktörlerinin önüne tabut yerleştirirken bazıları da "Çiftçi yoksa gıda da yok, gelecek de yok" ve "Hayvancılık bugün öldü" ifadeleri yazan pankartlar astı.

Sendikaların haftalardır hükümet ile müzakereleri devam ederken bugüne kadar kayda değer bir ilerleme kaydedilemedi.

Çiftçiler elektrik faturalarında indirim ve tarımsal mazot için vergi iadesinin bir yıl uzatılmasını teklif eden hükümete baskı yapmak için Atina'da olduklarını ifade etti.

Polis protestoya 130 traktörle en az 8 bin çiftçinin katıldığının tahmin edildiğini açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)