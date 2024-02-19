Yunanistan'da çiftçiler, Türkiye sınırında eylem kararı aldı Çiftçiler, hükümetin politikalarına tepki göstermek için yol kapatmaya karar verdi.

AA

Yunanistan'da çiftçilerin eylemleri devam ediyor.

Hükümetin tarım politikasına tepki gösteren çiftçiler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısında protesto gösterisi düzenleme kararı aldı.

Sınır kapısında yol kapatma eylemi

Yunan basınındaki haberlerde, çiftçilerin bugün, hükümete baskıyı artırmak için TSİ 18.00-22.00'de Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacağı ifade edildi.

Çiftçilerin, sınırı sadece tırlara kapatacağı aktarılan haberlerde, otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin verileceği kaydedildi.

Atina'da gösteri yapacaklar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için yarın akşam Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Çiftçilerin, yarın sabah saatlerinde çeşitli noktalardan Atina'ya hareket etmesi bekleniyor.

Çiftçilerin talepleri

Çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.

Kuzey Makedonya sınırını 14 Şubat'ta traktörleriyle 2 saatliğine tırlara kapatmaya çalışan çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)