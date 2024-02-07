Yunanistan'da çiftçiler yolu trafiğe kapattı Taleplerinin yerine getirilmesini isteyen çiftçiler, 2 saat boyunca trafik akışını engelledi.

AA

Yunanistan'da çiftçiler, eylemlerini sürdürmekte kararlılık sergiliyor.

Tarım sektöründeki sorunlara işaret eden çiftçilerin protestoları yaklaşık 4 haftadır devam ediyor.

Çiftçiler, son gösterilerinde ülke genelinde bazı yolları trafiğe kapattı.

Yolu trafiğe kapattılar

Yunan basınındaki haberlerde, bir grup çiftçinin, traktörleriyle Selanik-Edessa yolunu yaklaşık 2 saat trafiğe kapattığı belirtildi.

Çiftçilerin, gün içinde traktörleriyle Kuzey Makedonya ve Bulgaristan sınırları dahil Mora ve Tesalya bölgelerinde de bazı yolları trafiğe kapatması bekleniyor.

Traktörlerle gösteri

Ülke genelindeki çiftçi temsilcileri, dün yaptıkları toplantıda, protestolarını devam ettirme kararı almıştı.

Çiftçiler, gelecek hafta başkent Atina'da Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Çiftçilerin talepleri

Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alımı desteği gibi taleplerde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)