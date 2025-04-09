Yunanistan'da çocuklar sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşıyor

AA & Ensonhaber

Yunanistan Ekonomik Araştırma ve Planlama Merkezi'nin paylaştığı raporda çocuklardaki yoksulluğun ekonomik sıkıntılardan kaynaklanabileceği gibi sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşamamak gibi farklı sıkıntılardan da kaynaklanabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda yapılan incelemede Attiki bölgesindeki her 10 çocuktan birinin 2018-2023 döneminde ücretsiz sağlık hizmetlerine ulaşmak açısından 'yoksulluk' yaşadığı kaydedildi.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ULAŞMAKTA ZORLUK

Ülke genelinde ise 2023-2024 döneminde dağlık bölgelerde, sınır bölgelerinde ve adalarda yaşayan her 17 çocuktan birinin sağlık hizmetlerine tam olarak ulaşmakta zorluk çektiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Öte yandan ülke genelinde her 19 göçmen çocuktan 1'inin kamu sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşadığı da raporda aktarılan bilgiler arasında yer aldı.