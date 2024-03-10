Yunanistan'da gündem: Kadınların gönüllü olarak askere alınması... Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bakanlık olarak kadınların gönüllülük esasına dayalı şekilde askere alınmasını değerlendirdiklerini belirtti.

AA

Yunanistan, kadınların gönüllü olarak askere alınmasıyla ilgili bir çalışma başlattı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlediği etkinlikte konuşan Savunma Bakanı Nikos Dendias, nüfusun yarısını askerlikten muaf tutmanın "tutarsız" olduğunu ifade etti.

Yunanistan çalışmayı başlattı: Kadınları gönüllü olarak askere alalım

Dendias, bu çerçevede kadınların gönüllü olarak askerlik hizmeti yapması üzerinde çalışmalar olduğunu açıkladı.

Dendias, konuya ilişkin yasanın Yunanistan'da aslında 1977'den beri var olduğunu belirtti.

Nihai açıklama önümüzdeki hafta yapılacak

Sözlerine devam eden Dendias, "Soru, kadınların gönüllü askerliği için bu öngörüyü nasıl uygulayacağımız. Gelecek haftalarda Silahlı Kuvvetlerin lider isimleriyle, ülkemizin insan gücünü sadece silahlı kuvvetler personeli temelinde değil, gönüllü asker temelinde de nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimize ilişkin görüşümüzü açıklayacağız." dedi.

1977 tarihli yasaya göre kadınlar askere çağırılabiliyor

Yunanistan'da 1977 tarihli yasaya göre, Savunma Bakanı barış zamanlarında, gerekli gördüğü hallerde, Silahlı Kuvvetler komutanlarının da teklifiyle, ülkenin tamamından ya da belli bölgelerinden kadınları askere çağırabiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)