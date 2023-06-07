Yunanistan'da Hakan Fidan yorumu: Türkiye'nin görünmez diplomatik eli Kathimerini gazetesi, Fidan'ın dış ilişkilerdeki rolünden bahsederken dikkat çekici ifadeler kullandı. Fidan'ın; Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu'da önemli roller üstlendiği vurgulandı. Bakan Güler'e de haberde işaret edildi.

ensonhaber.com

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeni görevi, konuşulmaya devam ediyor.

Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Yaşar Güler de vurgu yapılan isimler arasında yer alıyor.

Yunan basınından Kathimerini gazetesinin İngilizce servisi, "Yunanistan'ın Türkiye'deki yeni muhatapları" başlıklı haberinde Fidan'dan ve Güler'den bahsetti.

Yeni Türk hükümetinde Dışişleri ve Savunma bakanlıklarındaki en üst düzey görevlerin, "Yunanistan'a yabancı olmayan kişiler" tarafından doldurulduğu belirtildi.

Atina'da Türkiye'nin görünmez diplomatik eli olarak tanınıyor

Bakan Fidan, söz konusu haberde şu sözlerle anlatıldı:

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güçlü istihbarat teşkilatı MİT'in uzun yıllar şefi olarak Atina'da Türkiye'nin görünmez diplomatik eli olarak tanınıyor.



Yunanistan, MİT Başkanı olarak Fidan'ın, Türk etkisinin Trablus'ta kademeli olarak artması ve bunun sonucunda Türk-Libya mutabakatına önemli katkısının da gayet iyi farkında.

Önemli dış ilişkilerin temelini atan adam

Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki "önemli dış ilişkilerinin temelini atan adam" olarak bilindiği vurgulandı.

Yaşar Güler Yunanistan'da biliniyor

Öte yandan, yakın zamana kadar Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanlığı görevine getirildiği belirtildi.

Yunanistan'da bilinen Güler'in, Yunan yetkililerle "hiçbir zaman teması olmadığı" kaydedildi.

Aynı haberde, "Güler ile kişisel ilişkilerin olmaması, önemli ölçüde 2020 krizlerinden (Meriç ve Doğu Akdeniz'de) ve Yunanistan ile Türkiye arasında askeri düzeydeki iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor." görüşü paylaşıldı.