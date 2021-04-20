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Yunanistan'da hava tatbikatı
Yunan donanmasının da katılacağı tatbikatta yer alacak ülkeler belli oldu.
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 12:18
- Güncelleme : 20.04.2021 - 12:25
Yunanistan, bazı ülkelerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirecek.
21-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen tatbikatı izlemek üzere Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Andravida Hava Üssü'nü ziyaret edecek.
YUNANİSTAN İLE TATBİKAT YAPACAKLAR
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından organize edilen "Iniochos" adlı tatbikatta; Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa, İspanya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD yer alacak.
Yunan basını, tatbikata ülke donanmasının da katılacağını bildirdi.