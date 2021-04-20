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    Yunanistan'da hava tatbikatı

    Yunan donanmasının da katılacağı tatbikatta yer alacak ülkeler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 12:25
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    Yunanistan'da hava tatbikatı

    Yunanistan, bazı ülkelerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirecek.

    21-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen tatbikatı izlemek üzere Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Andravida Hava Üssü'nü ziyaret edecek.

    YUNANİSTAN İLE TATBİKAT YAPACAKLAR

    Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından organize edilen "Iniochos" adlı tatbikatta; Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa, İspanya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD yer alacak.

    Yunan basını, tatbikata ülke donanmasının da katılacağını bildirdi.

    Yunanistan da hava tatbikatı #1

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