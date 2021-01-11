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    Yunanistan'da, İyon Denizi için parlamentoya tasarı sunuldu

    Atina yönetimi, tasarıyla kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmak istiyor.
    • REUTERS
    • 11.01.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 12:07
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    Yunanistan'da, İyon Denizi için parlamentoya tasarı sunuldu

    Yunanistan'da hükümet, İyon Denizi'nde kara sularını genişletmek için yeni bir hamle yaptı.

    Atina yönetimi, bölgedeki komşuları İtalya ve Arnavutluk'la yaptığı görüşmeleri takiben İyon Denizi'nde kara sularınının batı sınırını 12 deniz miline çıkarmak için parlamentoya bir tasarı sundu.

    12 MİL TALEBİ

    Tasarıya göre, hükümet bölgede kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı teklif ediyor.

    Yunanistan da, İyon Denizi için parlamentoya tasarı sunuldu #1

    EGE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ

    Bu durum, Yunanistan'ın Türkiye ile kıta sahanlığı üzerine anlaşmazlık yaşadığı Ege Denizi'ni etkilemeyecek.

    Yunanistan ve İtalya, kıta sahanlığı üzerine İyon Denizi'nde münhasır ekonomik bölge kuran bir anlaşma imzaladı.

    ARNAVUTLUK İLE ANLAŞMAZLIK

    Atina ve Tiran ise kıta sahanlığı üzerine tüm detaylarla ilgili henüz anlaşamadı ve bunu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdılar.

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