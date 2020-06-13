Yunanistan'da 'kezzap' olayının ardından kıskançlık çıktı

Yunanistan’da gündemi meşgul eden kezzap saldırısının nedeni kıskançlık çıktı. Genç bir kadının, sevgilisinin Instagram’da “like“ gönderdiği kadının yüzüne kezzap atması duyanları hayrete düşürdü.

Yunanistan'ı karıştıran olay yaklaşık bir ay önce yaşandı. Efi isminde bir kadının sevgilisinin Facebook'tan "like" (beğeni) gönderdiği İoanna ismindeki 34 yaşındaki kadının yüzüne kezzap attığı ortaya çıktı.

Efi, olay günü kullandığı telefon kartı yüzünden yakayı ele verirken İoanna ise şimdilerde peş peşe estetik operasyonlar geçiriyor.

GENÇ KADININ ÇALIŞTIĞI ŞİRKETİN GİRİŞİNDE PUSU KURDU, YÜZÜNE KEZZAP ATIP KAÇTI

Suratı yüzde 93, bedeni ise yüzde 33 oranında yanan sigorta şirketi çalışanı İoanna'ya 12 Mayıs'ta başkent Atina'nın Kalithea semtinde iş yerinin bulunduğu binanın girişinde kezzap fırlatıp kaçan kişinin 35 yaşındaki Efi adlı tanıdığı olduğu ortaya çıktı.

Olayda adı geçen kişilerin soyadlarını gizli tutan Yunan polisine göre Efi, 40 yaşındaki sevgilisinin 2 yıl önce İoanna'nın sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarına 'beğendim' (like) işareti gönderdiğini tespit edince şüphelenmeye başladı. Bir süre önce de sevgilisinin İoanna'ya 'arkadaşlık isteği' gönderdiğini ve mesajlar attığını öğrenince kıskançlıktan çılgına döndü.

SALDIRGANI, TAKSİ ÇAĞIRMAK İÇİN KULLANDIĞI KART ELE VERDİ

İoanna'nın çalıştığı sigorta şirketinin girişinde pusu kuran Efi, kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı. Yunan polisi, halen hastanede peş peşe estetik ameliyatlar geçiren İoanna'nın ifadesine dayanarak 5 şüpheliyi takibe aldı.

Saldırı günü şüphelilerden dördünün cep telefonlarının açık, Efi'nin ise kapalı olduğunu belirledi. Sevgilisi sosyal medyada "like (beğeni)" yaptığı için kıskançlıktan İoanna'ya kezzap fırlatan Efi'yi, saldırı günü taksi çağırmak için kullandığı telefon kartı da ele verdi.