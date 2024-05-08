Yunanistan'da kilise kundaklandı
AA

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki bir noktada bulunan kilise kundaklandı.

Kilise, Halkidiki'nin Vrastama bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. Kundaklanan tarihi kilise, kullanılamaz hale geldi.

Kilisede kundaklama sonrası yangın çıktı

Yunan basınında çıkan haberlerde, dün yaşanan olayda kasten yangın çıkarmaktan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

156 yıllık kilise

Yaklaşık 156 yıllık olduğu belirtilen kilisenin, yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Gözaltında bulunan zanlının, hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)