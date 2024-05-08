Yunanistan'da kilise kundaklandı

AA
Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki bir noktada bulunan kilise kundaklandı.
Kilise, Halkidiki'nin Vrastama bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. Kundaklanan tarihi kilise, kullanılamaz hale geldi.
Kilisede kundaklama sonrası yangın çıktı
Yunan basınında çıkan haberlerde, dün yaşanan olayda kasten yangın çıkarmaktan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
156 yıllık kilise
Yaklaşık 156 yıllık olduğu belirtilen kilisenin, yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Gözaltında bulunan zanlının, hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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