Yunanistan'da manşet: Baklava, geleneksel Yunan tatlısıdır

Yunan basını, Türk baklavasını sahiplenmeye kalktı. Paylaşılan haberde, tatlıya ilişkin tarif verildi.

Dünyaca ünlü Türk mutfağı, asırlık tariflerle özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Ancak bazı ülkeler, Türkiye'ye ait yemekleri sahiplenmeye çalışıyor.

YUNANİSTAN'DAN BAKLAVA ÇIKIŞI

Geçtiğimiz ay, Kuzey Kore'nin Türk dönerini sahiplenmeye çalıştığı şeklinde haberler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Yunanistan, baklavanın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

Yunan basınında Greek City Times, baklavanın nasıl yapılacağına dair bir tarif paylaştı.

YUNAN BAKLAVASI TARİFİ VERDİLER

"Geleneksel Yunan baklavası tarifi" başlıklı haberde, söz konusu tatlının Yunanistan'a ait olduğu iddia edildi.

Haberde, "Baklava, içine ceviz içi doldurulan ve limon şurubu ile ıslatılan yufka katlarıyla yapılan geleneksel ve zengin bir Yunan tatlısıdır." ifadesi kullanıldı.

Baklava tarifi şu şekilde aktarıldı:

750 gram yufka

3 su bardağı dövülmüş ceviz

400 gram tuzsuz tereyağı

1 x su bardağı şeker

1 x çay kaşığı toz tarçın

1 x çay kaşığı öğütülmüş karanfil

Süslemek için karanfil



