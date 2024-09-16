Yunanistan'da ölüm oranları doğumu ikiye katladı 2022 verilerine göre 77.000'den az doğum kaydedilen Yunanistan'da ölüm sayısı 140 bine ulaşınca ileriye dönük tehlike ülkenin gündemine oturdu.

Haber Merkezi

Türkiye son dönemde düşük doğum oranları ile mücadele etmek için çalışmalara başladı.

Türkiye'nin yanında nüfus konusunda kriz yaşayan ülkeler dikkat çekiyor.

Onların başında ise komşu Yunanistan geliyor.

Ağır bir ekonomik krizden çıkan Yunanistan'ın mali kurtarma programlarından çıkmasının üzerinden altı yıl geçti.

Bu, acı verici bir ekonomik krizin resmi olarak sona ermesi anlamına gelirken ülkenin kapısında yeni bir kriz belirdi.

ÖLÜMLER DOĞUMU İKİYE KATLADI

Yeni krizin adı nüfus krizi.

Euronews'in haberine göre; ülke 2022'de neredeyse bir asırdır en düşük olan 77 binden az doğum kaydetti, ölümler ise bu sayıyı neredeyse iki katına çıkararak 140 bine ulaştı.

Tahminler, 2070 yılına kadar Yunanistan nüfusunun yüzde 25'e kadar azalabileceğini ve bunun AB ortalaması olan yüzde 4'ün çok üzerinde olabileceğini gösteriyor.

KRİZİ DÜZELTECEK İŞARET YOK

Bu eğilimin yakın zamanda değişeceğine dair hiçbir işaret yok gibi görünüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ise yakın zamanda yaptığı açıkalmada "Demografik çöküş, geleceğimiz için tam anlamıyla varoluşsal bir meydan okuma haline geliyor." uyarısında bulunmuştu.

2022 verilerine göre Yunanistan'ın nüfusu, resmi kaynaklarda 10 milyon 430 bin olarak geçiyor.