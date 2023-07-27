Yunanistan'da orman yangını: Askeri üssün cephaneliği patladı Yunanistan'ın Magnisia bölgesinde başlayan yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek F-16'ların bulunduğu askeri üsse ulaştı. Alevlerle birlikte yaşanan patlama ise, canlı yayına yansıdı.

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ensonhaber.com

Yunanistan, günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor..

Özellikle adalardaki yangınlar kontrolden çıktı.

Korfu ve Rodos adalarındaki yangınlar devam ederken, Magnisia bölgesinde de alevler yükselmeye başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgede bulunan askeri üsse kadar ulaştı.

Canlı yayında patlama anı

F-16'ların bulunduğu belirtilen üstte yaşanılan patlama anları ise, o sırada canlı yayın yapan bir televizyon kanalı tarafından görüntülendi.

Yangınlarla ilgili haber sunan spikerin, patlama sesleriyle birlikte kaçtığı anlar anbean ekrana yansıdı.

Askeri üstte bulunan filodaki uçakların durumu ise bilinmezken, bölgede yangın şiddetini artırarak devam ediyor..

Yangınlarda bugüne kadar 4 kişi öldü

Öte yandan Yunanistan'da yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 4'e yükseldi..

Son olarak Almiros bölgesindeki Platanos köyü yakınlarındaki yangına karavanında yakalanan bir kadın yaşamını yitirdi.

Volos kenti yakınlarında çıkan yangın sebebiyle sanayi bölgesi ve bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.