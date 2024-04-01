Yunanistan'da orman yangını: Katerin'den alevler yükseldi Katerin kentinde ormanlık alan alevlere teslim oldu. Yangın, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı.

AA

Yunanistan, yaz mevsimi öncesi tekrar orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı.

Katerin kentinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yunan basınına göre, dün öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

15 araç katıldı

Ulaşılması zor bir alanda etkili olduğu kaydedilen yangını söndürme çalışmalarına 59 itfaiye ekibi ve 15 yangın söndürme aracının katıldığı bilgisi paylaşıldı.

AB'de kayıt altına alınanların en büyüğü

Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde geçen yıl 19 Ağustos'tan itibaren bir süredir devam eden yangınların, Avrupa Birliği (AB) içinde 2000 yılından bu yana tutulan kayıtlardaki en büyük yangınlar olduğu bildirilmişti.

Sadece Dedeağaç bölgesindeki yangınlarda, yaklaşık 10 günde 81 bin hektar alan küle dönmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)