Yunanistan’da ormanlar yanıyor: Felakette ikinci gün

Midilli Adası’nda dün başlayan orman yangınına müdahale sürerken, Vatera bölgesine sıçrayan alevler nedeniyle halk tahliye edildi.

Yunanistan, orman yangınları ile mücadele ediyor…

Midilli Adası’nda dün başlayan orman yangını, ikinci gününde de söndürülmeye çalışılıyor.

Gece boyunca hem itfaiye hem de bölge halkı, adanın güneyindeki Vatera bölgesinde yayılmaya devam eden alevlere müdahale etti.

Birçok ev alevlere teslim oldu

Yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören uzun kumsalları ile ünlü Vatera bölgesinde bulunan birçok ev alevlere teslim oldu.

Yangın tehdidi nedeniyle daha önce tahliye edilen evlerde kimsenin bulunmaması muhtemel can kaybını önlendi.

Midilli Adası’ndaki orman yangınına müdahale sürüyor VİDEO

Kontrol altına alınamadı

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına 81 itfaiyeci, 20 araç, 6 uçak ve helikopter ile askeri birliklerin katıldığını söyledi.

Alevlerin şu ana kadar kontrol altına alınamadığını belirten itfaiye yetkilileri, yangının adanın diğer bölgelerini tehdit etmediğini bildirdi.

Türk balıkçılar bölgeye geldi

Ada halkı, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelmeden Türk balıkçıların olay yerine ulaştığını ve gerek duyulması halinde muhtemel tahliye çalışmalarına yardımcı olacaklarını belirttiklerini söyledi.

Hava sıcaklığı 43 derece

İHA’nın haberine göre Yunanistan’da şu an 50’den fazla orman yangınına müdahale ediliyor.

Ülkenin birçok noktasında 43 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı orman yangınlarını tetikliyor.