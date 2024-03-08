Yunanistan'da 'özel üniversite açılmasın' protestoları: 8 yaralı Parlamentoda bu akşam oylamaya sunulacak, ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısına karşı yapılan eylemde polis ve öğrenciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Yunan parlamentosunda milletvekilleri bu akşam meclisin onayına sunulacak ve ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısını tartışırken, binlerce öğrenci ve öğretmen ise bu yasa tasarısına karşı başkent Atina'da bir araya geldi.

Özel üniversitelere karşı 9 haftadır başkent Atina'da eylem yapan öğrenci ve öğretmenler, bir kez daha parlamento binasına yürüdü.

Öğrenciler polisle çatıştı: 8 yaralı

Parlamento binası önünde polisle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Öğrenciler polise molotofkokteyli atarken, polis biber gazıyla karşılık verdi.

Yaşanan arbedede, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

"Anayasamız net olarak yasaklıyor"

AA muhabirine konuşan Atina Politeknik Üniversitesinde akademisyen Ksenofon Lignos, eyleme katılma nedenlerine ilişkin "Buradayız çünkü hükümet özel üniversitelerin açılmasını sağlayacak bir kanunu meclisten geçirmeye çalışıyor. Bunu, anayasamız net olarak yasaklıyor." dedi.

"Üniversite ücreti ödemek istemiyoruz, zaten ekonomik kriz var"

Eyleme katılan öğrencilerden Viki Vraka, 9 haftadır bu yasa tasarısına karşı üniversitelerindeki işgal eylemlerinin devam ettiğine işaret ederek,

Burada dernekler var, öğrenci birlikleri var. Toplum özel üniversitelere karşı bizimle birlikte. Üniversite ücreti ödemek istemiyoruz. Zaten büyük bir ekonomik kriz var Yunanistan'da.

diye konuştu.