Yunanistan'da Pangeo Dağı'ndaki orman yangını 7. gününde Yunanistan'ın Kavala kentindeki Pangeo Dağı'nda 22 Ağustos'ta başlayan orman yangını, 7 gündür devam ediyor.

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AA & Ensonhaber

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Pangeo Dağı'ndaki yangın, ulaşılması zor bir noktada bulunması nedeniyle tüm çabalara rağmen 7 gündür kontrol altına alınamıyor.

Yangına müdahale amacıyla 280 itfaiyeci, 46 itfaiye aracı, 3 helikopter ve 3 uçak görevlendirilmiş durumda. Ancak şu ana kadar yaklaşık 13 bin dönümlük ormanlık alanın küle döndüğü belirtiliyor.

YUNANİSTAN GENELİNDE "SARI ALARM" VERİLDİ

Diğer yandan, Yunanistan genelinde bugün yüksek yangın riski nedeniyle birçok bölgede "sarı alarm" (kategori 3) verildi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yayımlanan yangın risk tahmin haritasına göre, sarı alarm verilen bölgeler arasında Attiki, Eğriboz, Etoloakarnania, Korint, Argolis, Lakonia, İlia, Meriç, Rodop, Taşoz, Halkidiki, Girit ve Kuzey Ege Adaları bulunuyor.