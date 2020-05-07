Koronavirüs nedeniyle mesleklerinin olumsuz etkilendiğini belirten sanatçılar, "Maske takıyoruz ama susmuyoruz" sloganıyla dikkat çekti.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında virüsün görüldüğü ülkelerde kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında ise bazı iş alanları bu durumdan etkilendi.

Yunanistan'ın Başkenti Atina'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten sanatçılar, protesto gösterisi düzenledi.

"MEDENİYET SUSTURULAMAZ"

"Maske takıyoruz ama susmuyoruz'' sloganı ile parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen müzisyen, oyuncu, yazar ve ressamlardan oluşan yüzlerce kişi, farklı kostümleriyle ''medeniyet susturulamaz'', "medeniyet ancak insanlar kurtulduğunda kurtulur'', ''sanat, sıcak ekmek gibidir'' yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride, hükümetin mali destek programlarına dahil edilmeyi isteyen sanatçılar; 535 euro yardım ödeneği, vergi indirimi ve kira yardımı talep etti.

Yunanistan'da sanatçılardan protesto

KORONA TEDBİRLERİ GEVŞETİLMEYE BAŞLADI

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 23 Mart’ta sokağa çıkma yasağı başlatılan Yunanistan'da, 4 Mayıs'tan itibaren alınan tedbirler gevşetilmeye başlatıldı.

İlk etapta kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük işletmeler açılırken tiyatro, sinema ve konser salonlarının ne zaman açılacağı konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.