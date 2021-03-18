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    Yunanistan sokaklarında hükümet karşıtı protesto

    Salgına karşı alınan kısıtlamalar ve ülkedeki polis şiddeti nedeniyle Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetine isyan artmaya başladı.
    • İHA
    • 18.03.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 10:09
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    Yunanistan sokaklarında hükümet karşıtı protesto

    Yunanistan halkı, Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri, salgın döneminde yetersiz kalmasını ve ülkedeki polis şiddetini protesto etmek için sokağa indi.

    Yüzlerce kişi, başkent Atina’da bulunan Syntagma Meydanı'nda bir araya geldi.

    KORONA TEDBİRLERİ PROTESTO EDİLDİ

    Göstericilerin çoğunluğunu ise sağlık çalışanları ile öğrenciler oluşturdu. Göstericiler, hükümetin uyguladığı tedbirlere, sağlık sistemini güçlendirmek yerine polise daha fazla kaynak sağlamasına tepki gösterdi. Protestocular, uygulanan katı kısıtlamalar nedeni ile birçok şirketin iflas ettiğini belirtti.

    Göstericiler ayrıca, ülkedeki aşılamaların çok yavaş ilerlediğini belirterek hükümetin yaza kadar vadettiği aşılama hedefini inandırıcı bulmuyor.

    Yunanistan sokaklarında hükümet karşıtı protesto VİDEO

    Yunanistan sokaklarında hükümet karşıtı protesto #1

    Yunanistan sokaklarında hükümet karşıtı protesto #2

    Yunanistan sokaklarında hükümet karşıtı protesto #3

    Yunanistan sokaklarında hükümet karşıtı protesto #4

    Yunanistan sokaklarında hükümet karşıtı protesto #5

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