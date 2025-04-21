Yunanistan'da Türk yatırımcı ve turist akını krizi

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Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan yeni dönem, çeşitli gelişmeleri beraberinde getiriyor..

Bu kapsamda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında Yunanistan'ın 10 Ege adası için basitleştirilmiş turist vizesi anlaşması imzaladığından beri Türkler adalara akın ediyor..

Adalara gösterilen ilginin yanı sıra Yunanistan'daki Türk yatırımları da artış gösterdi..

TÜRK YATIRIMCI KRİZİ

Türkler çoğunlukla gayrimenkul alanında yatırım yapmayı tercih ediyor.

Bu tercihin başlıca nedeni, gayrimenkul yatırımlarının Yunanistan’da 5 yıl süreyle oturma izni sağlayan ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı tanıyan “altın vize” programına katılım imkânı sunması.

EV FİYATLARI HIZLA YÜKSELDİ

Ancak özellikle Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerde ev fiyatlarının hızla yükselmesine neden olduğu için gayrimenkul yatırımları, yerel halk arasında eleştirilere neden oldu..

"EV ALAN TÜRKLER CASUS MU" TARTIŞMASI

Konu siyasete sıçradı.

Yunanistan’da bazı muhafazakâr siyasetçiler, Türk vatandaşlarının "agresif gayrimenkul alımları" yaptığını ileri sürerek hükümeti hedef aldı.

"Agresif emlak alımları" konusunda siyasiler arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, ülkede "Ev alan Türkler casus mu?" tartışmasını başlattı.

2024'TE 1,5 MİLYON TÜRK TURİST YUNANİSTAN'A GİTTİ

2024’te 1,5 milyon Türk turis, feribotla Yunanistan’a geçti. Özellikle Leros, Midilli, Sakız ve Sisam adalarında Türk turist ve ev sahiplerinin sayısı arttı.

Bin 356 Türk vatandaşı "altın vize" başvurusu yaptı.

TÜRK YATIRIMLARI 2022'E ORANLA 10 KAT ARTTI

Yunanistan'daki Türk yatırımları 2024 yılında 548 milyon dolara yükselerek 2022'ye kıyasla on kat arttı.