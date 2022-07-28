Yunanistan'da Türkiye ile askeri güç karşılaştırması yapıldı

İki ülke arasındaki güç kıyaslamasına ilişkin rapor, Türkiye'nin üstünlüğünü ortaya koydu. Buna rağmen, Yunanistan'da 'iyimser' bir tablo olduğu ifade edildi.

Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de gerilim peşinde koşarken, iki ülkenin askeri gücüne ilişkin araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Ta Nea gazetesi, Yunanistan ve Türkiye arasındaki güç dengesinde "büyük bir tersine dönüş" olduğunu iddia etti.

Yunan basını: Türkiye ile farkı kapatıyoruz

Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin, günümüzde ilk kez "en yüksek kapasitesine ulaştığı" ve askeri güç bakımından Türkiye ile farkı "oldukça kapattığı" öne sürüldü.

Haberde, "Özellikle Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri gibi bazı alanlar, askeri güç ilişkisini Yunanistan lehine çevirmenin sınırlarına yaklaşıyor." denildi.

"Ekonomik sorunlara rağmen..."

"Mavi Vatan"da gücünü artırmak isteyen Türkiye'nin, yeni modern denizaltılara ve amfibi hücum gemilerine ağırlık verdiği belirtilerek, Yunanistan tarafında ise ileri teknoloji fırkateynler için planlama yapıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin "tehdit" olarak nitelendirilerek, büyük ekonomik sorunlara ve pandemi nedeniyle son yıllarda oluşan baskıya rağmen, Atina yönetiminin savunma için 2021'de 7.7 milyar dolar (gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3.65'i) ayırdığı notuna yer verildi.

"Avrupa'daki en yüksek oran"

Bunun, gayri safi yurt içi hasıla üzerinden ortalama savunma harcamasının yüzde 1,48 olduğu ve Avrupa'daki en yüksek oran olduğu aktarıldı.

"Yunanistan nüfusunun yaşlanması ciddi bir risk"

"Yunanistan ve Türkiye'nin Güç Dengesi 2022" adlı raporda, Yunanistan nüfusunun devam eden düşüş eğilimi ve yaşlanmasının (2010'da 11 milyon, 2022'de 10 milyon ve 2060'ta 8,5 milyon), ülke ekonomisi ve gelecekteki savunma yetenekleri için ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'deki nüfus artışının (2010'da 73,1 milyon, 2022'de 85,3 milyon ve 2060'ta 96 milyon) birkaç yıl daha sabit kalmasının beklendiği ifade edildi.

"Yunan savunması için olumlu tablo"

Deniz Kuvvetlerinde, özellikle denizaltılar (11 Yunan, 12 Türk) ve fırkateyn (13 Yunan, 16 Türk) gibi ağır deniz vasıtaları açısından, Yunan savunması için "olumlu" tablonun ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Hava kuvvetlerinde ise Yunanistan, sahip olduğu 236 jete rağmen Türkiye'nin gerisinde kalmaya devam ediyor.