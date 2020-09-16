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- Yunanistan'da zorunlu askerlik 12 aya uzatılıyor
Yunanistan'da zorunlu askerlik 12 aya uzatılıyor
Yunanistan'da 9 ay olan zorunlu askerliği, Türkiye ile yaşanan gerginlik sonrası Miçotakis 12 aya çıkarmaya hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 16.09.2020 - 07:51
- Güncelleme : 16.09.2020 - 07:51
Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'deki gerginlik devam ediyor...
Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.
Türkiye'nin bölgedeki adımları, Yunan'a korku veriyor..
Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de ve Ege’de provokatif faaliyetlerde bulunan Yunanistan, ordusunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
ZORUNLU ASKERLİĞİ 12 AYA ÇIKARMA PLANI
Yunan basını "Başbakan Kiryakos Miçotakis, 19 olan askere alma yaşını 18'e çekmeyi planlıyor. Bununla birlikte dokuz ay olan mecburi askerliğin de on iki aya uzatılması düşünülüyor" diye yazdı. Yunanistan Kuvvetleri, 90 bini profesyonel asker olmak üzere 136 bin askerî personeli bünyesinde barındırıyor.