Yunanistan'daki Amerikan üslerini gösteren harita

Amerika, Türkiye'nin hemen yanında Yunanistan'da askeri üslerinin sayısını son dönemde artırmaya başladı.

Son yıllarda ekonomik kriz içerisinde olan Yunanistan, yeniden toparlanma sürecine girebilmek için Amerika ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

Türkiye'nin askeri gücünü her geçen yıl artırması üzerine güvenlik endişesi de yaşayan Atina yönetimi, Amerika'nın askeri üs kurma planlarına olumlu yanıt verdi.

YUNANİSTAN'DAKİ AMERİKAN ASKERİ ÜSLERİ

Yapılan anlaşmların ardından Amerikan ordusu; Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç ve Girit'te askeri üs kurdu.

Türkiye'nin çevresinde kurulan yabancı ülkelere ait askeri üsler gelecek için bir tehdit niteliği de taşıyor.