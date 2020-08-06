Yunanistan'daki Iraklılar ülkelerine dönüyor

Irak vatandaşı 134 sığınmacı, Avrupa Birliği'nin gönüllü dönüş programı çerçevesinde ülkelerine geri gönderilirken, programa katılan sığınmacılara gönüllü dönüş için kişi başı 2 bin euro veriliyor.

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan ile Ege adalarındaki sığınmacı yükünü hafifletmek için 5 bin kişiyi kapsayan geçici bir mekanizmayı hayata geçirmişti.

AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ve Uluslararası Göç Örgütü ile iş birliğinde hayata geçirilen mekanizma ile bölgede bulunan mülteciler, gönüllülük esasına göre ülkelerine gönderiliyor.

KENDİ RIZASIYLA DÖNENE 2 BİN EURO

Yunanistan'a 1 Ocak 2020'den önce gelen sığınmacılara, AVRR programı kapsamında, ülkelerine kendi rızalarıyla dönme talebinde bulunmaları halinde kişi başı 2 bin euro veriliyor.

134 KİŞİ IRAK'A DÖNDÜ

Bu kapsamda, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Irak vatandaşı 134 sığınmacının "gönüllü dönüş" programı çerçevesinde ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

Söz konusu 134 Irak vatandaşının koronavirüs testlerinin negatif çıktığının altını çizen Petsas, bu kişilerin AB tarafından finanse edilen "Ödenekli Gönüllü Dönüş ve Entegrasyon" (AVRR) programı çerçevesinde Atina'daki Elefterios Venizelos Havalimanı'ndan kalkan uçakla ülkelerine geri gitmek üzere bugün yola çıktığını bildirdi.