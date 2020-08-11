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    Yunanistan'dan AB'ye Türkiye için acil toplantı çağrısı

    Atina yönetimi, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı Brüksel'in devreye girmesini isteyecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 13:04
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 13:04
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    Yunanistan'dan AB'ye Türkiye için acil toplantı çağrısı

    Türkiye, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başladı.

    Oruç Reis araştırma gemisine, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanıyor.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

    ATİNA'DAN BRÜKSEL'E TOPLANTI TALEBİ

    Ankara'nın bölgedeki varlığından rahatsız olan Yunanistan ise bölgede kurduğu ittifaklarla gerilimi tırmandırmak istiyor.

    Atina yönetimi son olarak, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye konulu acil toplantı yapılmasını isteyecek.

    Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı, AB Dışişleri Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulunacak." denildi.

    Oruç Reis Gemisi, Akdeniz'de araştırma alanına ulaştı ViDEO

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