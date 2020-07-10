Yunanistan'dan Ayasofya kararına tepki

Yunanistan Kültür Bakanlığı, Ayasofya hakkında alınan kararın uygar dünyaya karşı bir provokasyon olduğunu savundu.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederken, Ayasofya'da ibadetin önü açıldı.

Ayasofya'nın ibadete açılması dünyada yankı uyandırırken, karara ise tepkiler gelmeye başladı.

Yunanistan Kültür Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

"AYASOFYA TÜM İNSANLIĞA AİT BİR YAPI"

Kültür Bakanı Lina Mendoni’nin imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin içişlerine müdahale gibi bir niyetimiz yok ama Ayasofya tüm insanlığa ait bir yapıdır.

"DÜNYAYA KARŞI AÇIK PROVOKASYON"

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi iradesinin sonucu olarak alınan karar, bu anıtın ünik ve ekümenik doğasını tanıyan medeni dünyaya karşı açık bir provokasyondur.”