Yunanistan’dan EastMed açıklaması: ABD’nin desteği önemli değil

Miçotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan desteğini çekmesinin Yunanistan için önemli olmadığını belirtti.

Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis, ANT1 televizyon kanalına konuştu.

Miçotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan (EastMed) desteğini çekmesine ilişkin soruya, "Bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

EastMed'in bir yatırım projesi olduğuna işaret eden Miçotakis, projenin sürdürülebilir olup olmadığına, piyasanın karar vereceğini ileri sürdü.

Miçotakis, Mısır'dan Yunanistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz taşınmasına ve Mısır'da güneş enerjisinden elde edilecek elektriğin Yunanistan ve Avrupa'ya satılmasına ilişkin projeleri EastMed'e alternatif olarak değerlendirdi.

SAVAŞ UÇAKLARININ YUNANİSTAN'A İLK TESLİMATI GELECEK HAFTA

Miçotakis, ülkenin ‘caydırıcı gücünü’, mali imkanlar çerçevesinde sürekli artırmakla yükümlü olduğunu söyleyedi.

"İlk Rafaleler gelecek hafta ülkemize gelecek." diyen Miçotakis, Yunan Deniz Kuvvetleri’nin silahlanma programında da önemli gelişmeler olacağını, konuya ilişkin duyuruların yakın bir tarihte yapılacağını kaydetti.

Ekonomik kriz nedeniyle Silahlı Kuvvetlere yapılan yatırımların 10 yıldır aksadığını ifade eden Miçotakis, ordunun gelecek 30 yıl için güçlendirileceğini ifade etti.

“ERDOĞAN İLE KİŞİSEL GÖRÜŞME OLASILIĞIM HER ZAMAN VAR”

Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyen Miçotakis, "Diyalog kapısı açık ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var." dedi.

“SONSUZA KADAR KOMŞU OLACAĞIZ”

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu olduklarını vurgulayan Miçotakis, "Sonsuza kadar komşu olacağız, coğrafya bizi birlikte yaşamaya mahkum ediyor. İş birliği ya da gerilim yolunu seçmek Türkiye'nin elinde. Biz iki ihtimale de hazırız." ifadelerini kullandı.