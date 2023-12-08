Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi: 10 ada belli oldu Miçotakis, 7 günlük vize muafiyetiyle ilgili alınan kararı duyurdu. Yunanistan Başbakanı'nın sözlerinin ardından 10 Yunan adası açıklandı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması konuları ele alındı.

10 adaya 7 günlük ziyaret

Miçotakis, Türk vatandaşlarıyla ilgili aldıkları vize serbestisi kararını açıklarken şöyle konuştu:

Yunanistan, Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonu'ndan talep etti ve bunu sağladı.

Yunan adalarına vizesiz seyahat dönemi

Vizesiz seyahat edilebilecek adalar şu şekilde sıralandı:

Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ileryoz, Kelemez, Kos, Rodos, Sömbeki ve Meis.

"İki halkı bir araya getiriyor"

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, vize serbestisi hakkında, "Bu iki halkı bir araya getiren bir adımdır." dedi.

Kairidis, Schengen bölgesindeki tek istisnanın Ege'nin doğusundaki adaların olacağını ifade etti.

Vizesiz seyahat kararı, yalnızca yaz sezonuyla ilgili olmayacak, bir yıl boyunca tüm sezonu kapsayacak.

Turizmciler: Vize konusunda sıkıntılar yaşıyorduk

Öte yandan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yunanistan'ın, adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirmesinin turizmi destekleyeceğini söyledi.

"Türkiye'den Yunanistan'a giden ziyaretçi sayısı en yüksek seviyesine, 2017 yılı itibarıyla 921 bin kişi ile ulaşmıştı." diyen Bağlıkaya, verilere ilişkin şu bilgileri paylaştı: