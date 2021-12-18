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    Yunanistan'dan Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar

    Yunanistan'dan Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar

    Yunanistan, göçmen trafiğinin artmasına yönelik Türkiye ile olan sınıra ördüğü duvara 26 kilometrelik ek yapacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 19:52
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 20:08
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    Yunanistan, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik engellemelerini sürdürmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor.

    Ülkenin kuzeydoğusunda Türkiye ile olan sınıra ördüğü duvara 26 kilometrelik ek yapılacağı duyuruldu.

    26 KİLOMETRELİK EK DUVAR YAPILACAK, GÖREVLİ SAYISI ARTIRILACAK

    Sivil Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Feres kasabası civarında seçili bölgelere 26 kilometrelik duvar inşa edileceğini ve sınırdaki görevli sayısının da artırılacağını açıkladı.

    "98 BİN KİŞİYİ ENGELLEDİK"

    Öte yandan Yunan bakan, geçen yıl aynı dönemde Yunanistan'a girmek isteyen 98 bin kişinin engellendiğini ifade etti.

    Yunanistan dan Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar #1

    Yunanistan dan Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar #2

    Yunanistan dan Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar #3

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