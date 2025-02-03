Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD'den yardım çağrısı

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD merkezli Fox News’e verdiği röportajda Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerde bulundu.

Dendias, açıklamalarında Türkiye'yi hedef alarak eleştirilerde bulunurken, Batılı ülkeler gibi terör örgütü PKK’ya destek veren bir tutum sergiledi.

NATO'YU TÜRKİYE'YE KARŞI KIŞKIRTTI

Ayrıca Dendias, NATO'yu Türkiye'ye karşı kışkırtan ifadelerde bulundu.

Dendias, "Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırısının NATO için her zaman büyük endişe oluşturduğunu ancak uluslararası kuruluşun Türkiye'den gelecek tehditleri de ciddiye alması gerektiğini" bildirdi.

ABD'NİN HAREKETE GEÇMESİNİ İSTEDİ

Dendias, ABD'nin Türkiye'yi "dizginlemesini" istedi.

Mavi Vatan doktrininden rahatsız olan Dendias, yeni ABD yönetiminin Türkiye'ye "uluslararası hukuku" ve "uluslararası deniz kurallarını" hatırlatmasının Batı'nın geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

DENDİAS'DAN ÜSTÜ KAPALI TEHDİTLER

Dendias, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin NATO'nun doğu cephesinde büyük bir sorun yaratmasının NATO ve ABD için hiç de iyi olmayacağını düşünüyorum."

PKK'YA DESTEK AÇIKLAMASI

Dendias, diğer Avrupa ülkeleri gibi terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıkmayı da ihmal etmedi.

Dendias şunları söyledi:

"Bu hayatta yapabileceğiniz en kötü şey müttefiklerinizi unutmak, ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda savaşan insanları unutmak ve onlara karşı dönmek veya onları unutmaktır. Burada yıllardır DEAŞ'a karşı savaşan PKK/YPG'den bahsediyorum. Batı onları unutmamalı."

MAVİ VATAN DOKTRİNİNİ HEDEF ALDI

Türkiye'nin yakın zamanda başlattığı "Mavi Vatan" tatbikatından tedirgin olan Dendias, Ankara'yı "emperyalist" olmakla suçladı.

Dendias, Mavi Vatan için "Bu, yeni bir Türk neo-emperyalist, neo-Osmanlı yaklaşımıdır." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRDI

Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'yle olan gergin ilişkileri nedeniyle savunma harcamalarını artırmak zorunda olduklarını belirtti.

Haziran 2024'te yayınlanan son NATO harcama rakamları, Yunanistan'ın uluslararası kuruluş içerisinde savunmaya en fazla harcama yapan beşinci ülke olduğunu gösteriyor.