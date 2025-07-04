Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlayan yangın kontrolden çıktı

Yunanistan'da yangın paniği...
Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de bugün öğle saatlerinde açık alanda yangın çıktı.
YERLEŞİM BİRİMLERİ TAHLİ EDİLİYOR
Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine yaklaştı.
Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği "acil" kodlu mesajla bölgenin tedbiren tahliye edilmesini istedi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
İtfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bölgedeki şiddetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Yunanistan Meteoroloji Servisi, Yunanistan'da sıcaklıkların Cuma günü 38 dereceye kadar çıkmasının tahmin edildiğini bildirdi.
Sıcaklarla birlikte orman yangını riski de artıyor.