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Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlayan yangın kontrolden çıktı

Başkent Atina'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Koropi'de çıkan yangın giderek büyürken bazı yerleşim birimlerinin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Yunanistan'da yangın paniği...

Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de bugün öğle saatlerinde açık alanda yangın çıktı.

YERLEŞİM BİRİMLERİ TAHLİ EDİLİYOR

Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine yaklaştı.

Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği "acil" kodlu mesajla bölgenin tedbiren tahliye edilmesini istedi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bölgedeki şiddetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Yunanistan Meteoroloji Servisi, Yunanistan'da sıcaklıkların Cuma günü 38 dereceye kadar çıkmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Sıcaklarla birlikte orman yangını riski de artıyor.

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