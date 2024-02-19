Yunanistan'ın 'Bayraktar TB2' korkusu! Türkiye'ye karşı birleştiler Türk İHA ve SİHA'ları, Yunan basını tarafından hedefe konuldu. Haberde; Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından oluşturulan üçlü ittifakın, TB2'ler için veto hamlesinde bulunduklarına değinildi.

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Dünya çapında pek çok kriz bölgesinde, Bayraktar TB2'nin başarıları ön planda oldu.

Türk savunma sanayiine verilen önemle birlikte gelinen noktada, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larına olan talep, birçok ülkenin bu teknolojiyi edinmek için sıraya girmesini sağladı.

TB2'nin satışını durdurmak için üç ülkeden veto

Ancak Yunan basınında dikkat çeken bir haber, üç ülkenin Türkiye'ye karşı adeta ittifak kurduklarına değindi.



Kathimerini'nin haberine göre; Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Bayraktar TB2'nin satışını durdurmak için bir araya geldi.

Habere göre, Avrupa Birliği'nin fonlarıyla Türkiye'den alınan Bayraktar insansız hava araçları ve top mermilerinin Ukrayna'ya verilmesini engellemek için, bu üç ülkeden veto geldi.



Haberde, uzun zamandır AB fonlarıyla finanse edilmesi planlanan Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, Türkiye'den yapılacak olan büyük bir siparişe dair işaretlerin olduğu belirtildi.

"Yunanistan özerk bir Avrupa savunmasından yana"

Gazete, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu siparişe ilk fırsatta karşı çıktığını ve Atina'nın da bu tutuma destek verdiğini aktardı.

Adının gizli kalması koşulu ile gazeteye konuşan bir kaynak Atina'nın tutumu için, "Yunanistan özerk bir Avrupa savunmasından ve Avrupa savunma sanayisinin gelişimini vurgulayacak bir politikadan yanadır." değerlendirmesinde bulundu.



Aynı kaynak Fransa'nın ana motivasyonunu, "Kendilerininkiyle rekabet eden silah sistemlerine pencere açmak istemiyorlar." şeklinde özetledi.

Yunanistan ise vergi mükelleflerinin parasının Türk savunma sanayiine destek olmasını istemediklerinin altını çizdi.