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- Yunanistan'ın mayın tarama gemisi battı
Yunanistan'ın mayın tarama gemisi battı
Pire Limanı açıklarında kargo gemisiyle çarpışan Yunan donanmasına ait gemi, su almaya başladı.
- Haber Merkezi
- 27.10.2020 - 11:01
- Güncelleme : 27.10.2020 - 11:17
Yunanistan donanmasına ait bir gemi, kargo gemisiyle çarpıştı.
Pire Limanı açıklarında yaşanan kaza sırasında Yunan mayın tarama gemisi Kallisto'da 27 kişi bulunuyordu.
YUNAN GEMİSİ SU ALMAYA BAŞLADI
Kaza sonrasında geminin görüntülerini paylaşan Yunan basını, çarpışma etkisiyle arka tarafında çatlak oluşan geminin su almaya başladığını yazdı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kaza nedeniyle mürettebattan 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Donanmadan yapılan açıklamaya göre, olay, sabah yerel saatle sabah 7.30 sularında meydana geldi.
GERİYE 3 GEMİ KALDI
Donanmasında toplamda 4 mayın tarama gemisi bulunduğu belirtilen Atina'nın, bu kazanın ardından kullanabileceği 3 gemisi kaldı.