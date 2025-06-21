Yunanlar, ülkeye gelen İsraillileri ellerinde Filistin bayraklarıyla karşıladı

İsrail'in İran'a olan saldırılarında 9. gün geride kalırken, dünya kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sadece İran'a yapılan saldırılar değil Gazze Şeridi'nde yönelik abluka da uzun süredir gündemde.

BİRÇOK ÜLKE YAPTIRIM KARARI ALDI

Birçok ülke İsrail'e yaptırım uygularken, yerel halklar da farklı şekillerde tepkilerini dile getiriyor.

İsrail vatandaşları gittikleri ülkelerde sık sık tepkiyle karşılanırken bir görüntü de Yunanistan'dan geldi.

YUNANİSTAN'DA FİLİSTİN BAYRAKLI KARŞILAMA

Yunanistan'daki havaalanlarına ayak basan İsrailli gruplar, bölgedeki yerel aktivistlerin protestosu ile karşılaştı.

Çekilen görüntülerde, aktivistlerin ellerinde Filistin bayrağı taşıdıkları görüldü.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 97 ölü ve 440 yaralının getirildiği kaydedildi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 54 bin 607'ye yükseldi.