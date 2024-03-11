Zanzibar'da deniz kaplumbağası yiyen 9 kişi hayatını kaybetti

İHA
Tanzanya’ya bağlı Zanzibar takımadasında deniz kaplumbağaları ölüme neden oldu.
Takımadaya bağlı Pemba Adası’nda enfekte su kaplumbağasının etini yedikten sonra hastaneye kaldırılan 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.
Deniz kaplumbağasını yediler: 9 kişi öldü
Ayrıca 78 kişinin de tedavi gördüğü belirtildi.
Pemba Adası’na bağlı Mkoani kasabası sağlık görevlisi Haji Bakari, “Labaratuvar testleri, hastaların tamamının salı günü (geçtiğimiz hafta) kaplumbağa eti yediğini gösteriyor.” dedi.
2021'de 7 kişi hayatını kaybetmişti
Yetkililer, bölge halkını kaplumbağa eti yemekten kaçınmaya çağırdı.
Pemba Adası’nda 2021 yılında 3 yaşında bir çocuk dahil 7 kişi, kaplumbağa eti yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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