Zelensky: ABD yardım sağlayamazsa Ukrayna savaşı kaybeder Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Kongre'den yardım talebinde bulundu. Zelensky, aksi halde 'ayakta kalamayacaklarını' söyledi.

ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya karşısında kazanmalarının ABD yardımına bağlı olduğunu söyledi.

Zelensky, bir bağış toplama platformundaki toplantıda konuşma yaptı.

ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya askeri yardımı onaylamamasının olası sonuçlarına işaret eden Zelensky, böyle bir durumda Rus ordusunun galip gelebileceğini belirtti.

"Kongre yardım etmezse Ukrayna savaşı kaybeder"

Kongre'ye çağrıda bulunan Zelensky, şöyle dedi:

Kongre'ye, eğer Ukrayna'ya yardım etmezlerse Ukrayna'nın savaşı kaybedeceğini özellikle söylemek gerekiyor.

"Yardım olmadan ayakta kalamayız"

Ukrayna'nın yardım olmadan "ayakta kalmasının zor" olacağını anlatan Zelensky, Rusya'nın başarılı olması halinde daha fazla toprak ele geçirme niyetiyle hareket edeceğini savundu.

'Rusya diğer devletlere saldırır' uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna savaşı kaybederse, (Rusya) diğer devletlere saldırılacak." diye ekledi.

Zelensky ayrıca, Rusya'nın nükleer saldırı söyleminin Batı'dan gelecek ek yardımları caydırmayı amaçladığını da kaydetti.

Bu açıklama, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın aylarca süren çıkmazın ardından Ukrayna'ya yardım konusunda oylama yapma sözü vermesi üzerine geldi.