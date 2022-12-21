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    Zelensky ABD'ye gidecek

    Zelensky ABD'ye gidecek

    ABD basını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin, bugün ABD'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 01:23
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 02:14
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    Rusya ve Ukrayna savaşı 11 aydır sürüyor.

    ABD de askerleriyle savaşta yer almasa bile yaptığı milyarlarca dolarlık yardımlarla Ukrayna'nın yanında saf tuttu.

    Zelensky ABD yolcusu

    ABD basınının açıklamalarına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky bugün ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

    Diplomatik kaynaklara göre ise Zelensky'nin Washington'a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile de Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

    Zelensky'nin, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Komitesi ile de görüşmesi beklendiği bildirildi.

    Zelensky ABD ye gidecek #1

    Savaştan bu yana ilk yurt dışı ziyareti

    Bu ziyaretle birlikte Zelensky, savaşın başından bu yana ilk ziyaretini ABD'ye yapmış olacak.

    Konuyla ilgili Anadolu Ajansına (AA) konuşan kaynaklar ise ziyaretin teyit edilmediğini ve güvenlik koşullarına bağlı olacağını söyledi.

    ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı

    Öte yandan, Beyaz Saray'ın bugün Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın içeriğini duyurması bekleniyordu. Bu yardımların Patriot hava savunma sistemlerini kapsayıp kapsamayacağı ise merak konusuydu.

    Zelensky ABD ye gidecek #2


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